Заработок на Форексе

В наши дни, в эпоху высоких технологий и беспроводных сетей, когда у вас есть доступ к Интернету из любого места и с любого устройства, валютный рынок Forex набирает популярность — настоящее сокровище для опытных и квалифицированных трейдеров. Но новички также ломают голову в бурлящем водовороте финансового рынка, пытаясь захватить свою долю и заработок.

Forex — это межбанковский валютный рынок, на финансовых платформах которого разные пользователи совершают транзакции по покупке и продаже валюты. Кроме того, эти сайты могут быть как организованными, так и неорганизованными — например, Сингапурская фондовая биржа организована как посредник в различных операциях.

Участниками Forex могут быть как физические лица, так и целые компании и фонды, различные предприятия, в том числе производственные, а также банки из разных стран. Чаще всего операции сводятся к выгодной покупке или продаже различных валют, которые здесь представлены в широком ассортименте. Кроме того, при успешной работе с валютой необходимо учитывать не только текущий курс этой валюты, но и различные события в мире — экономические, политические и даже социальные. Заработок от разницы курсов валют — основное направление торговли на рынке Форекс.

Для успешной работы с рынком необходимы специальные знания и навыки, которые можно получить как самостоятельно, так и в специальных центрах и семинарах. Помните, что при выборе учебного курса следует заранее прочитать предлагаемые темы для обсуждения заработка, а также получить информацию о проводнике обучения, чтобы составить немного правильное представление о нем и его работе.

В целом торговля на Форекс может быть успешной, когда начинающий трейдер не боится рисков и сложной работы.

Кстати, знаете ли вы, что 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил решение об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказался от золотого стандарта), отказавшись таким образом в одностороннем порядке от выполнения Бреттон-Вудских соглашений (согласно которым доллар обеспечивался золотом, а все остальные валюты долларом). В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента (Золотой стандарт). Деньги стран-участниц соглашения перестали иметь официальное золотое содержание, обмен начал происходить на свободном валютном рынке (англ. foreign exchange market, forex) по свободным ценам.